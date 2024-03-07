В Україні подорожчає популярний смаколик, який люблять майже всі

Чому зростуть ціни на шоколад

Біржові ф'ючерси на какао-боби два дні тому перевалили за позначку у 6600 доларів за тону. За прогнозами аналітиків, це не єдине збільшення вартості в майбутньому.

Отже, ціни на шоколад також піднімуться. Безумовно, в найближчі роки шоколад може стати продуктом "розкоші", доступним не для кожного шанувальника солодощів.

На світовому ринку какао-бобів триває лихоманка вже протягом кількох місяців, але зараз ціни стрімко ростуть. З кінця лютого на біржі в Нью-Йорку фіксуються нові рекорди для какао-бобів. До порівняння: наприкінці грудня 2023 року ціна на какао-боби становила 4200 доларів за тону, а 16 лютого цей показник сягнув 5300 доларів. 5 березня ринок закрився на рівні 6311 доларів.

Причиною цього є низький врожай бобів через посуху в Західній Африці (Кот-д`Івуар, Гана, Камерун та Нігерія виробляють майже 75% світової пропозиції какао), зміни клімату, поширення шкідників та інші проблеми.

Для українських кондитерів це має дуже негативний вплив, оскільки поряд із різким зростанням вартості сировини вони стикаються ще й із логістичними проблемами, спричиненими протестами польських фермерів. Тим не менше, це не означає, що українські кондитери негайно піднімуть ціни на свою продукцію.

Скільки зараз коштує шоколад

Наразі, шоколад вітчизняного виробництва доступний навіть за 30 гривень за плитку вагою 85 грамів.

Проте до літнього періоду ціни можуть зрости до 50 гривень, а кінцем року навіть до 60-70 гривень. Щодо імпортного шоколаду преміум-сегмента, його вартість вже зараз становить 100-150 гривень за 100-грамову плитку, і до літа ця ціна може збільшитися до 200 гривень і вище.