В Украине подорожает популярная сладость, которую любят почти все

Почему вырастут цены на шоколад

Биржевые фьючерсы на какао-бобы два дня назад перевалили за отметку в 6600 долларов за тонну. По прогнозам аналитиков, это не единственное увеличение стоимости в будущем.

Следовательно, цены на шоколад также поднимутся. Безусловно, в ближайшие годы шоколад может стать продуктом "роскоши", доступным не каждому поклоннику сладостей.

На мировом рынке какао-бобов продолжается лихорадка уже несколько месяцев, но сейчас цены стремительно растут. С конца февраля на бирже в Нью-Йорке фиксируются новые рекорды для какао-бобов. К сравнению: в конце декабря 2023 цена на какао-бобы составляла 4200 долларов за тонну, а 16 февраля этот показатель достиг 5300 долларов. 5 марта рынок закрылся на уровне 6311 долларов.

Причиной этого является низкий урожай бобов из-за засухи в Западной Африке (Кот-д`Ивуар, Гана, Камерун и Нигерия производят почти 75% мирового предложения какао), изменения климата, распространение вредителей и другие проблемы.

Для украинских кондитеров это оказывает очень негативное влияние, поскольку наряду с резким ростом стоимости сырья они сталкиваются еще и с логистическими проблемами, вызванными протестами польских фермеров. Тем не менее это не означает, что украинские кондитеры немедленно поднимут цены на свою продукцию.

Сколько сейчас стоит шоколад

Пока шоколад отечественного производства доступен даже за 30 гривен за плитку весом 85 граммов.

Однако к летнему периоду цены могут вырасти до 50 гривен, а в конце года даже до 60-70 гривен. Относительно импортного шоколада премиум-сегмента его стоимость уже сейчас составляет 100-150 гривен за 100-граммовую плитку, и к лету эта цена может увеличиться до 200 гривен и выше.