В Україні став дорожчати популярний овоч, який купують усі

На українському ринку цього тижня спостерігається знову тенденція до підвищення цін на столовий буряк.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.

Чому росте ціна на буряки

Зростанню цін сприяє помітне підвищення торгової активності в сегменті коренеплодів. Більшість господарств призупинили продажі високоякісного буряка в очікуванні подальшого зростання цін, плануючи реалізацію на початку березня.

Українським господарствам вдається вивантажувати столові буряки за цінами від 12 до 16 гривень за кілограм ($0,31-0,41/кг), що в середньому на 17% вище, ніж тиждень тому. Підвищення цін спонукають кілька факторів. Зокрема, підвищений попит на буряки від оптових компаній та роздрібних мереж грає важливу роль. Проте пропозиція на ринку обмежена через утримання господарств від продажів у очікуванні подальшого підвищення цін.

Важливо відзначити, що продажі столових буряків в Україні вже на 74% дорожчі, ніж у цей самий період минулого року.

Однак учасники ринку не виключають, що ця тенденція може бути тимчасовою, і подальше підвищення цін може стати мотивацією для фермерів почати розпродаж зі сховищ, що призведе до збільшення поставок і, в результаті, до зниження цін.

Скільки зараз коштує буряк

Так, ціна на буряк другого сорту стартує від 8,86 гривень за кілограм. Така пропозиція на овоч діє у супермаркеті АТБ.

Ціни на буряк в Україні (Скриншот)