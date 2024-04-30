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В Україні подешевшав улюблений багатьма тепличний овоч

Фото: В Україні подешевшали помідори (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Україні за останні сім днів знизилися ціни на тепличні томати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.

Чому падають ціни на томати

Представники українських тепличних комбінатів відзначають повну відсутність попиту на їхню продукцію, тоді як пропозиція місцевого томату помітно зросла. У таких умовах виробники змушені переглянути ціни вниз.

Нині, основні продажі місцевого томату проводяться в межах 90-120 гривень за кілограм, що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Також на українському ринку присутні імпортні томати з Туреччини. Пропозиція імпортної продукції, хоч і нечисленна, через зниження попиту, також змушена йти на зниження цін. До кінця робочого тижня імпортний томат пропонувався за 75 гривень за кілограм, що в середньому на 16% дешевше, ніж тижнем раніше.

У порівнянні з кінцем квітня 2023 року, місцевий томат в Україні на сьогодні коштує в середньому на 34% дорожче. Більшість операторів ринку передбачають, що ціни в цьому сегменті залишатимуться на знижувальному тренді й на наступному тижні.

Скільки коштують томати в супермаркетах

Зазначимо, що найдешевша пропозиція на томати знайдена в супермаркеті Novus. Там помідори коштують 74.99 гривні.

Ціна тепличних томатів в українських супермаркетах (Скриншот)

 

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Ціни в Україні