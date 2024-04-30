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Українців попередили про хитрість супермаркетів з акційними товарами перед святами

Вівторок 30 квітня 2024 08:30
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Українців попередили про хитрість супермаркетів з акційними товарами перед святами Які хитрощі впроваджують магазини перед святами (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Акції та рекламні знижки - ці ефективні методи залучення покупців завжди активно застосовують супермаркети перед будь-якими святами.

Про хитрощі, які використовують торгівельні мережі, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Захист прав споживачів".

В чому полягає хитрість

Супермаркети та магазини повинні приймати та обмінювати непродовольчі товари назад, навіть якщо вони були продані по акції. Однак, якщо торгова точка робить позначку типу "акційний товар поверненню та обміну не підлягає" або подібну, це суперечить чинному законодавству.

Відповідно до статті 9 Закону України "Про захист прав споживачів", споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем.

Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

Однак, це не стосується переліку товарів, які не підлягають обміну (поверненню) з підстав, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 р. №172.

При цьому наголошується: обмін товару належної якості здійснюється за дотримання низки умов. Зокрема, якщо він не використовувався та збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, а також:

  • пломби;
  • ярлику;
  • розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

Як ми раніше писали, в Україні поступово знижується ціна на популярний "зимовий" овоч.

Раніше ми писали про те, як в Україні змінилися ціни на продукти.

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