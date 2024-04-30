Українців попередили про хитрість супермаркетів з акційними товарами перед святами

В чому полягає хитрість

Супермаркети та магазини повинні приймати та обмінювати непродовольчі товари назад, навіть якщо вони були продані по акції. Однак, якщо торгова точка робить позначку типу "акційний товар поверненню та обміну не підлягає" або подібну, це суперечить чинному законодавству.

Відповідно до статті 9 Закону України "Про захист прав споживачів", споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.



Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем.



Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.



Однак, це не стосується переліку товарів, які не підлягають обміну (поверненню) з підстав, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 р. №172.

При цьому наголошується: обмін товару належної якості здійснюється за дотримання низки умов. Зокрема, якщо він не використовувався та збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, а також: