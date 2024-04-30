В Украине подешевел любимый многими тепличный овощ

Почему падают цены на томаты

Представители украинских тепличных комбинатов отмечают полное отсутствие спроса на их продукцию, в то время как предложение местного томата заметно возросло. В таких условиях производители вынуждены просмотреть цены вниз.

В настоящее время основные продажи местного томата проводятся в пределах 90-120 гривен за килограмм, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Также на украинском рынке присутствуют импортные томаты из Турции. Предложение импортной продукции, хоть и малочисленное, из-за снижения спроса, также вынуждено идти на снижение цен. До конца рабочей недели импортный томат предлагался за 75 гривен за килограмм, что в среднем на 16% дешевле недели ранее.

По сравнению с концом апреля 2023 года, местный томат в Украине на сегодняшний день стоит в среднем на 34% дороже. Большинство операторов рынка предполагают, что цены в этом сегменте будут оставаться на понижательном тренде и на следующей неделе.

Сколько стоят томаты в супермаркетах

Отметим, что самое дешевое предложение на томаты найдено в супермаркете Novus. Там помидоры стоят 74,99 гривны.

Цена тепличных томатов в украинских супермаркетах (Скриншот)