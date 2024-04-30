RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине подешевел любимый многими тепличный овощ

Фото: В Украине подешевели помидоры (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за последние семь дней снизились цены на тепличные томаты.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Почему падают цены на томаты

Представители украинских тепличных комбинатов отмечают полное отсутствие спроса на их продукцию, в то время как предложение местного томата заметно возросло. В таких условиях производители вынуждены просмотреть цены вниз.

В настоящее время основные продажи местного томата проводятся в пределах 90-120 гривен за килограмм, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Также на украинском рынке присутствуют импортные томаты из Турции. Предложение импортной продукции, хоть и малочисленное, из-за снижения спроса, также вынуждено идти на снижение цен. До конца рабочей недели импортный томат предлагался за 75 гривен за килограмм, что в среднем на 16% дешевле недели ранее.

По сравнению с концом апреля 2023 года, местный томат в Украине на сегодняшний день стоит в среднем на 34% дороже. Большинство операторов рынка предполагают, что цены в этом сегменте будут оставаться на понижательном тренде и на следующей неделе.

Сколько стоят томаты в супермаркетах

Отметим, что самое дешевое предложение на томаты найдено в супермаркете Novus. Там помидоры стоят 74,99 гривны.

Цена тепличных томатов в украинских супермаркетах (Скриншот)

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены в Украине