В Україні подешевшав популярний овоч, який торік бив рекорди по вартості

Що зараз з цінами на цибулю

Наразі ріпчаста цибуля продається за 8-14 гривень за кілограм ($0,21-0,36 за кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж тиждень тому. Багато фермерів, які раніше утримувалися від продажу, сподіваючись на підвищення цін, тепер вирішили почати реалізацію своїх запасів через погіршення якості продукції в сховищах.

Українські фермери та оптові компанії повідомляють, що цибуля швидко псується в сховищах, і продаж такої продукції стає все важче з кожним днем. Ті, хто має якісну цибулю, вирішили відмовитися від продажів до середини березня.

Необхідно відзначити, що у цьому самому періоді минулого року ціни на ріпчасту цибулю в Україні були в середньому в 3,6 раза вищі, ніж зараз.

Скільки зараз коштує цибуля

Зараз найдешевша цибуля продається у мережі супермаркетів Varus по 14.70 гривень.

Ціни на цибулю в Україні (Скриншот)