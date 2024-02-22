В Украине подешевел популярный овощ, который в прошлом году бил рекорды по стоимости

Что сейчас с ценами на лук

Пока репчатый лук продается за 8-14 гривен за килограмм ($0,21-0,36 за кг), что в среднем на 20% дешевле, чем неделю назад. Многие фермеры, ранее воздерживавшиеся от продажи, надеясь на повышение цен, теперь решили начать реализацию своих запасов из-за ухудшения качества продукции в хранилищах.

Украинские фермеры и оптовые компании сообщают, что лук быстро портится в хранилищах, и продажа такой продукции становится все труднее с каждым днем. Имеющие качественный лук решили отказаться от продаж до середины марта.

Необходимо отметить, что в этом же периоде прошлого года цены на репчатый лук в Украине были в среднем в 3,6 раза выше, чем сейчас.

Сколько сейчас стоит лук

Сейчас самый дешевый лук продается в сети супермаркетов Varus по 14.70 гривен.

Цены на лук в Украине (Скриншот)