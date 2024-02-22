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В Україні подешевшав популярний овоч, який торік бив рекорди по вартості

Четвер 22 лютого 2024 08:59
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В Україні подешевшав популярний овоч, який торік бив рекорди по вартості Фото: В Україні подешевшала цибуля (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Українські фермери розпочали розпродаж цибулі зі сховищ на цьому тижні, що призвело до першого зниження цін на цю продукцію від початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.

Що зараз з цінами на цибулю

Наразі ріпчаста цибуля продається за 8-14 гривень за кілограм ($0,21-0,36 за кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж тиждень тому. Багато фермерів, які раніше утримувалися від продажу, сподіваючись на підвищення цін, тепер вирішили почати реалізацію своїх запасів через погіршення якості продукції в сховищах.

Українські фермери та оптові компанії повідомляють, що цибуля швидко псується в сховищах, і продаж такої продукції стає все важче з кожним днем. Ті, хто має якісну цибулю, вирішили відмовитися від продажів до середини березня.

Необхідно відзначити, що у цьому самому періоді минулого року ціни на ріпчасту цибулю в Україні були в середньому в 3,6 раза вищі, ніж зараз.

Скільки зараз коштує цибуля

Зараз найдешевша цибуля продається у мережі супермаркетів Varus по 14.70 гривень.

В Україні подешевшав популярний овоч, який торік бив рекорди по вартості

Ціни на цибулю в Україні (Скриншот)

До речі, в Україні у 4 рази подорожчав популярний овоч.

А також ми писали, що в Україні рекордно подорожчав популярний тепличний овоч.

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