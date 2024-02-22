В Україні подешевшав популярний овоч, який торік бив рекорди по вартості
Українські фермери розпочали розпродаж цибулі зі сховищ на цьому тижні, що призвело до першого зниження цін на цю продукцію від початку року.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.
Що зараз з цінами на цибулю
Наразі ріпчаста цибуля продається за 8-14 гривень за кілограм ($0,21-0,36 за кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж тиждень тому. Багато фермерів, які раніше утримувалися від продажу, сподіваючись на підвищення цін, тепер вирішили почати реалізацію своїх запасів через погіршення якості продукції в сховищах.
Українські фермери та оптові компанії повідомляють, що цибуля швидко псується в сховищах, і продаж такої продукції стає все важче з кожним днем. Ті, хто має якісну цибулю, вирішили відмовитися від продажів до середини березня.
Необхідно відзначити, що у цьому самому періоді минулого року ціни на ріпчасту цибулю в Україні були в середньому в 3,6 раза вищі, ніж зараз.
Скільки зараз коштує цибуля
Зараз найдешевша цибуля продається у мережі супермаркетів Varus по 14.70 гривень.
Ціни на цибулю в Україні (Скриншот)
До речі, в Україні у 4 рази подорожчав популярний овоч.
А також ми писали, що в Україні рекордно подорожчав популярний тепличний овоч.