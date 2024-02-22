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В Украине подешевел популярный овощ, который в прошлом году бил рекорды по стоимости

Четверг 22 февраля 2024 08:59
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В Украине подешевел популярный овощ, который в прошлом году бил рекорды по стоимости Фото: В Украине подешевел лук (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Украинские фермеры приступили к распродаже лука из хранилищ на этой неделе, что привело к первому снижению цен на эту продукцию с начала года.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Что сейчас с ценами на лук

Пока репчатый лук продается за 8-14 гривен за килограмм ($0,21-0,36 за кг), что в среднем на 20% дешевле, чем неделю назад. Многие фермеры, ранее воздерживавшиеся от продажи, надеясь на повышение цен, теперь решили начать реализацию своих запасов из-за ухудшения качества продукции в хранилищах.

Украинские фермеры и оптовые компании сообщают, что лук быстро портится в хранилищах, и продажа такой продукции становится все труднее с каждым днем. Имеющие качественный лук решили отказаться от продаж до середины марта.

Необходимо отметить, что в этом же периоде прошлого года цены на репчатый лук в Украине были в среднем в 3,6 раза выше, чем сейчас.

Сколько сейчас стоит лук

Сейчас самый дешевый лук продается в сети супермаркетов Varus по 14.70 гривен.

В Украине подешевел популярный овощ, который в прошлом году бил рекорды по стоимости

Цены на лук в Украине (Скриншот)

Кстати, в Украине в 4 раза подорожал популярный овощ.

А также мы писали, что в Украине рекордно подорожал популярный тепличный овощ.

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