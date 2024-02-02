В Україні подешевшав один з найпопулярніших овочів. Ціна стрімко падає

Чому ціни на буряки пішли вниз

Однією з причин здешевшання овоча аналітики називають - зниження попиту на продукт, тому фермери вимушені знижувати вартість.

Сьогодні столові буряки надходять у продаж по 10-14 грн/кг ($0,26-0,37/кг), що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. При цьому, навіть у міру зниження ціни активність покупців залишається досить низькою.

Сьогодні столові буряки надходять у продаж по 10-14 грн/кг ($0,26-0,37/кг), що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. При цьому, навіть у міру зниження ціни активність покупців залишається досить низькою.

Скільки коштує буряк в магазинах

Так, найменша ціна на буряк спостерігається в супермаркеті АТБ, там за кілограм овоча просять 8,85 гривень.

Ціни на буряки в Україні почали падати (Скриншот)