В Україні подешевшав один з найпопулярніших овочів. Ціна стрімко падає

В Україні ціни на буряки після стрімкого подорожчання пішли вниз.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.
Однією з причин здешевшання овоча аналітики називають - зниження попиту на продукт, тому фермери вимушені знижувати вартість.
Сьогодні столові буряки надходять у продаж по 10-14 грн/кг ($0,26-0,37/кг), що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. При цьому, навіть у міру зниження ціни активність покупців залишається досить низькою.
Сьогодні столові буряки надходять у продаж по 10-14 грн/кг ($0,26-0,37/кг), що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. При цьому, навіть у міру зниження ціни активність покупців залишається досить низькою.
Так, найменша ціна на буряк спостерігається в супермаркеті АТБ, там за кілограм овоча просять 8,85 гривень.
До речі, в Україні у 4 рази подорожчав популярний овоч.
А також ми писали, що в Україні рекордно подорожчав популярний тепличний овоч.