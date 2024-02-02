В Украине подешевел один из самых популярных овощей. Цена стремительно падает

В Украине цены на свеклу после стремительного удорожания пошли вниз.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.
Одной из причин удешевления овоща аналитики называют снижение спроса на продукт, поэтому фермеры вынуждены снижать стоимость.
Сегодня столовая свекла поступают в продажу по 10-14 грн/кг ($0,26-0,37/кг), что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. При этом даже по мере снижения цены активность покупателей остается достаточно низкой.
Сегодня столовая свекла поступают в продажу по 10-14 грн/кг ($0,26-0,37/кг), что в среднем на 14% дешевле , чем в конце прошлой рабочей недели. При этом даже по мере снижения цены активность покупателей остается достаточно низкой.
Да, самая маленькая цена на свеклу наблюдается в супермаркете АТБ, там за килограмм овоща просят 8,85 гривен.
Кстати, в Украине в 4 раза подорожал популярный овощ.
А также мы писали, что в Украине рекордно подорожал популярный тепличный овощ.