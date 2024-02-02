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В Україні подешевшав один з найпопулярніших овочів. Ціна стрімко падає

П'ятниця 02 лютого 2024 09:26
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В Україні подешевшав один з найпопулярніших овочів. Ціна стрімко падає Фото: В Україні подешевшав буряк (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Україні ціни на буряки після стрімкого подорожчання пішли вниз.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.

Чому ціни на буряки пішли вниз

Однією з причин здешевшання овоча аналітики називають - зниження попиту на продукт, тому фермери вимушені знижувати вартість.

Сьогодні столові буряки надходять у продаж по 10-14 грн/кг ($0,26-0,37/кг), що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. При цьому, навіть у міру зниження ціни активність покупців залишається досить низькою.

Сьогодні столові буряки надходять у продаж по 10-14 грн/кг ($0,26-0,37/кг), що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. При цьому, навіть у міру зниження ціни активність покупців залишається досить низькою.

Скільки коштує буряк в магазинах

Так, найменша ціна на буряк спостерігається в супермаркеті АТБ, там за кілограм овоча просять 8,85 гривень.

В Україні подешевшав один з найпопулярніших овочів. Ціна стрімко падаєЦіни на буряки в Україні почали падати (Скриншот)

До речі, в Україні у 4 рази подорожчав популярний овоч.

А також ми писали, що в Україні рекордно подорожчав популярний тепличний овоч.

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