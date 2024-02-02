В Украине подешевел один из самых популярных овощей. Цена стремительно падает

В Украине цены на свеклу после стремительного удорожания пошли вниз.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Почему цены на свеклу пошли вниз

Одной из причин удешевления овоща аналитики называют снижение спроса на продукт, поэтому фермеры вынуждены снижать стоимость.

Сегодня столовая свекла поступают в продажу по 10-14 грн/кг ($0,26-0,37/кг), что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. При этом даже по мере снижения цены активность покупателей остается достаточно низкой.

Сегодня столовая свекла поступают в продажу по 10-14 грн/кг ($0,26-0,37/кг), что в среднем на 14% дешевле , чем в конце прошлой рабочей недели. При этом даже по мере снижения цены активность покупателей остается достаточно низкой.

Сколько стоит свекла в магазинах

Да, самая маленькая цена на свеклу наблюдается в супермаркете АТБ, там за килограмм овоща просят 8,85 гривен.

Цены на свеклу в Украине начали падать (Скриншот)