В Україні подешевшав "борщовий" овоч: ціна знизилася на 20%

На цьому тижні в Україні спостерігається тенденція до зниження оптових цін на білокачанну капусту.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.
Зниження цін у цьому сегменті пов'язане зі збільшенням пропозиції даної продукції на ринку. Деякі виробники вирішили відновити відвантаження, раніше утримуючи капусту в сховищах в очікуванні підвищення цін.
Сучасно українські фермери готові продавати білокачанну капусту за цінами від 6 до 10 грн/кг ($0,16-0,26/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж на попередньому тижні. Ринкові оператори пояснюють зниження цін спадом торговельної активності як оптових, так і роздрібних компаній.
Ба більше, якість продукції відкритих сховищ швидко погіршується, що також впливає на ціни на білокачанну капусту.
Незважаючи на ціни, слід відзначити, що в порівнянні з минулим роком ціни на капусту в Україні в середньому на 11% вищі.
Так, найдешевша пропозиція на капусту зараз у супермаркеті "Сільпо", там просять 14.50 гривень за кілограм овоча.
До речі, в Україні подешевшав популярний овоч, який торік бив рекорди по вартості.
А також ми писали, що в Україні рекордно подорожчав популярний тепличний овоч.