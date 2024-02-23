В Украине подешевел "борщевой" овощ: цена снизилась на 20%

Почему капуста дешевеет

Понижение цен в этом секторе связано с увеличением предложения данной продукции на рынке. Некоторые производители решили возобновить отгрузку, ранее удерживая капусту в хранилищах в ожидании повышения цен.

Современные украинские фермеры готовы продавать белокочанную капусту по ценам от 6 до 10 грн/кг ($0,16-0,26/кг), что в среднем на 20% дешевле, чем на предыдущей неделе. Рыночные операторы объясняют снижение цен спадом торговой активности как оптовых, так и розничных компаний.

Более того, качество продукции открытых хранилищ быстро ухудшается, что также влияет на цены на белокочанную капусту.

Несмотря на цены, следует отметить, что по сравнению с прошлым годом цены на капусту в Украине в среднем на 11% выше.

Сколько сейчас стоит капуста

Да, самое дешевое предложение на капусту сейчас в супермаркете "Сільпо", там просят 14.50 гривен за килограмм овоща.

Сколько стоит капуста в Украине (Скриншот)