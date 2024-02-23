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В Украине подешевел "борщевой" овощ: цена снизилась на 20%

Пятница 23 февраля 2024 10:30
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В Украине подешевел "борщевой" овощ: цена снизилась на 20% Фото: В Украине подешевела капуста (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На этой неделе в Украине наблюдается тенденция к снижению оптовых цен на белокочанную капусту.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Почему капуста дешевеет

Понижение цен в этом секторе связано с увеличением предложения данной продукции на рынке. Некоторые производители решили возобновить отгрузку, ранее удерживая капусту в хранилищах в ожидании повышения цен.

Современные украинские фермеры готовы продавать белокочанную капусту по ценам от 6 до 10 грн/кг ($0,16-0,26/кг), что в среднем на 20% дешевле, чем на предыдущей неделе. Рыночные операторы объясняют снижение цен спадом торговой активности как оптовых, так и розничных компаний.

Более того, качество продукции открытых хранилищ быстро ухудшается, что также влияет на цены на белокочанную капусту.

Несмотря на цены, следует отметить, что по сравнению с прошлым годом цены на капусту в Украине в среднем на 11% выше.

Сколько сейчас стоит капуста

Да, самое дешевое предложение на капусту сейчас в супермаркете "Сільпо", там просят 14.50 гривен за килограмм овоща.

В Украине подешевел &quot;борщевой&quot; овощ: цена снизилась на 20%Сколько стоит капуста в Украине (Скриншот)

Кстати,в Украине подешевел популярный овощ, который в прошлом году бил рекорды по стоимости.

А также мы писали, что в Украине рекордно подорожал популярный тепличный овощ.

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