На півдні України почався масовий мор риби. Це треба знати, щоб не отруїтися

Знищення росіянами дамби Каховської ГЕС призвело до масового мору риби у Дніпропетровській області. Місцевих жителів закликають не вживати таку рибу, щоб вберегти здоров'я.

Про це повідомляє МОЗ України у Telegram .

Чому риба небезпечна

Десятки тисяч риб залишилися на обмілілих водоймах. Така ж ситуація найближчими днями може розвинутися в інших постраждалих регіонах країни.

Важливо, що мертву рибу або ту, що вмирає, не можна збирати для подальшого зберігання, готувати чи споживати.

Необхідно пам'ятати, що жоден спосіб приготування не зробить її безпечною. Все тому, що риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини.

Крім того, уникайте купівлі риби в місцях стихійної торгівлі.

Що варто знати про ботулізм

Одну з найбільших загроз для здоров'я може становити ботулізм - гостре інфекційне захворювання. Воно виникає в результаті вживання продуктів, отруєних токсинами, що виробляються бактеріями-збудниками хвороби. До того ж цей токсин є одним із найсильніших від усіх відомих біологічних отрут.

Основні симптоми ботулізму включають:

виражену втому, слабкість, запаморочення та нудоту, головний біль;

початкові симптоми зазвичай супроводжуються зниженням чіткості зору, сухістю у роті та горлі, а також утрудненням під час ковтання та мовлення;

блювання, запор і здуття живота;

параліч дихальних м’язів;

Необхідно знати, що підвищення температури і втрата свідомості не характерні для ботулізму. Тому потрібно негайно звернутися до лікаря.

У МОЗ зазначили, що медична система України готова до можливих випадків ботулізму, протиботулінічна сироватка є у достатній кількості.