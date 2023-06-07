На юге Украины начался массовый мор рыбы. Это нужно знать, чтобы не отравиться

Уничтожение россиянами дамбы Каховской ГЭС привело к массовому мору рыбы в Днепропетровской области. Местных жителей призывают не употреблять такую рыбу, чтобы уберечь здоровье.

Об этом сообщает Минздрав Украины в Telegram .

Почему рыба опасная

Десятки тысяч рыб остались на обмелевших водоемах. Такая же ситуация в ближайшие дни может развиться в других пострадавших регионах страны.

Важно, что мертвую рыбу или умирающую нельзя собирать для дальнейшего хранения, готовить или потреблять.

Необходимо помнить, что ни один способ приготовления не сделает ее безопасной. Все потому, что рыба может содержать возбудители инфекционных заболеваний, паразиты или опасные химические вещества.

Кроме того, избегайте покупок рыбы в местах стихийной торговли.

Что следует знать о ботулизме

Одну из самых больших угроз для здоровья может составлять ботулизм - острое инфекционное заболевание. Оно возникает в результате употребления продуктов, отравленных токсинами, производимыми бактериями-возбудителями болезни. К тому же этот токсин является одним из самых сильных от всех известных биологических ядов.

Основные симптомы ботулизма включают:

выраженную усталость, слабость, головокружение и тошноту, головные боли;

начальные симптомы обычно сопровождаются снижением четкости зрения, сухостью во рту и горле, а также затруднением во время глотания и речи;

рвота, запор и вздутие живота;

паралич дыхательных мышц;

Необходимо знать, что повышение температуры и утрата сознания не характерны для ботулизма. Поэтому нужно немедленно обратиться к врачу.

В Минздраве отметили, что медицинская система Украины готова к возможным случаям ботулизма, противоботулиническая сыворотка есть в достаточном количестве.