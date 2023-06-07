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"Людей просто кинули вмирати": місцеві жителі розповіли, що відбувається під Херсоном після підриву Каховської ГЕС

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Херсон, Середа 07 червня 2023 08:42
"Людей просто кинули вмирати": місцеві жителі розповіли, що відбувається під Херсоном після підриву Каховської ГЕС Фото: Що відбувається у Херсоні після підриву Каховської ГЕС (Україна зараз/Telegram)
Автор: Людмила Жукова

Після підриву Каховської ГЕС росіянами 6 червня ситуація в Херсоні дуже важка. Станом на 7:00 ранку 7 червня у Херсоні повністю затоплено Корабельну площу та вулицю Чайковського.

Місцеві жителі повідомляють, що підтоплено 30 вулиць, написала у Facebook журналістка Тетяна Висоцька.

Що відбувається у Херсоні після підриву Каховської ГЕС

Люди повідомляють, що у Херсоні підтоплено 30 вулиць, у деяких місцях води півтора метра – це район Острову, Річпорту та ті, що найближче до Дніпра. Район Кіндійки – поки що тихо.

"Люди їдуть, благо, є можливість. Хоча всюди паніка та хаос. А ось Лівий берег у пастці. Вже бачили, як плавають будинки в Олешках (це навпроти Херсона). Там біля мосту – затоплено по дахи", - зазначила журналістка.

У місті Олешки на Херсонщині вода прибуває катастрофічно швидко.

"Вода дуже швидко прибуває, батько вигнав машину, раптом що завтра виїжджатимуть, але це максимум у Голу Пристань, нікуди не впускають і не випускають. Вийти пішки не варіант, всюди вода. У лікарні евакуювали всіх хворих, вона порожня, а працівників не випускають. Хіба що там сидіти та поступово підніматися поверхами, їх три. Козаче. Його нижня частина – затоплена", - повідомляють очевидці.

&quot;Людей просто кинули вмирати&quot;: місцеві жителі розповіли, що відбувається під Херсоном після підриву Каховської ГЕСЖителі Олешок провели ніч на дахах (фото: Типова Україна /Telegram)

На жаль, Кардашинка – вся затоплена.

"Мої знайомі сидять у магазині, не можуть відчинити двері через потік води, людей просто кинули вмирати! Про це треба кричати на весь світ!" - також наголошують місцеві жителі.

&quot;Людей просто кинули вмирати&quot;: місцеві жителі розповіли, що відбувається під Херсоном після підриву Каховської ГЕС&quot;Людей просто кинули вмирати&quot;: місцеві жителі розповіли, що відбувається під Херсоном після підриву Каховської ГЕССитуація у Херсоні 7 червня (фото: Україна зараз)

Що каже місцева влада

Глава ОВА Прокудін розповів про ситуацію в області на ранок 7 червня. За його інформацією, затоплено 1852 будинки на правобережжі Херсонської області, евакуйовано 1457 осіб із прибережної зони.

"Інтенсивність підтоплення зменшується. Але, за нашими прогнозами, рівень води збільшиться ще близько метра протягом наступних 20 годин", - повідомив він.

Читайте також, що екологи дали сумний прогноз про наслідки підриву Каховської ГЕС.

А ще розповідали, що з'явився перший супутниковий знімок Каховської ГЕС.

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