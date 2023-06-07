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В Херсонській області людей евакуюють за допомогою всюдиходів "Богун" (відео)

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Херсон, Середа 07 червня 2023 11:59
В Херсонській області людей евакуюють за допомогою всюдиходів "Богун" (відео) Фото: в Херсонській області людей евакуюють за допомогою всюдиходів "Богун" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Херсонській області для допомоги цивільним під час евакуації залучили всюдиходи "Богуни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Чому задіяли саме "Богуни"?

Всюдихід "Богун" являє собою автомобіль українського виробництва з колісною формулою 4х4 використовують для ліквідації надзвичайних ситуацій, порятунку людей у снігових заметах та інших перешкодах.

Всюдихід "Богун" використовують для евакуації людей у Херсоні (фото: голова ДСНС України Сергій Крук/facebook.com)

Як зазначають в ДСНС, це сучасна ефективна високопрохідна техніка, яка безперешкодно може пересуватися водою та у багнюці. Наразі спецтранспорт використовується для евакуації мирного населення.

Автомобіль має бензопили, лебідку, шанцевий інструмент, медобладнання, а також засоби зв’язку та сучасну навігацію.

Для довідки

Нещодавно тест-драйв всюдихода "Богун" провів міністр оборони України Олексій Резніков.

Евакуація із Херсонської області

Наразі з Херсона та Херсонської області проводиться евакуація населення через підрив Каховської ГЕС російськими військами у вівторок, 6 червня. У зоні підтоплення опинилося близько 80 населених пунктів. Повідомляється, що вода й надалі прибуватиме. Раніше рятувальники розповіли, як правильно евакуюватись із зони підтоплення.

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