В Україні почався білкопад. Людей просять рятувати тваринок

У Києві і по всіх Україні розпочався масовий білкопад. Хвостаті падають просто на голови людям, які гуляють у парках та скверах.
Про це повідомили у київській Facebook-спільноті.
Вважається, що це абсолютно нормальне явище. Просто дитинчата в цей період підростають та через власну допитливість випадають з гнізда.
До того ж вони не можуть самостійно повернутися в гніздо, таким білочкам потрібна допомога, без якої вони загинуть.
У спільноті зазначили, якщо білка не активна, лежить або сидить нерухома і важко дихає, то їй потрібна термінова допомога.
"Якщо знайшли білченя не пораненого, то по можливості зачекайте не далеко, щоб його ніхто не з'їв. За ним може повернутися мама і забрати його", - йдеться у повідомленні.
Однак, у спільноті зазначили, що якщо ви знайшли білченя і не знаєте, як йому допомогти, то звертатись за таким номером: 380681017314 (Вікторія).
Раніше ми повідомляли, що у Київській області мешканці приватного будинку завели тигра.
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