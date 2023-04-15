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В Украине начался белкопад. Людей просят спасать животных

В Украине начался белкопад (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве и во всех Украине начался массовый белкопад. Хвостатые падают прямо на головы людям, гуляющим в парках и скверах.

Об этом сообщили в киевском Facebook-сообществе.

Почему белки выпадают из гнезд

Считается, что это совершенно нормальное явление. Просто детеныши в этот период подрастают и из-за собственной любознательности выпадают из гнезда.

К тому же они не могут самостоятельно вернуться в гнездо, таким белкам нужна помощь, без которой они погибнут.

Что нужно сделать

В сообществе отметили, что если белка не активна, лежит или сидит неподвижна и тяжело дышит, то ей нужна срочная помощь.

"Если нашли бельчонка не раненого, то по возможности подождите не далеко, чтобы его никто не съел. За ним может вернуться мама и забрать его", - говорится в сообщении.

Однако, в сообществе отметили, что если вы нашли бельчонка и не знаете, как ему помочь, то обращаться по следующему номеру: 380681017314 (Виктория).

В Украине массовый белкопад (скриншот)

Ранее мы сообщали, что в Киевской области жильцы частного дома завели тигра.

Также мы писали, что под Киевом собаки из питомника жестоко напали на мать с ребенком.

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Киевтваринибелка