В Україні почав дешевшати овоч, який купують усі: скільки зараз коштує

В Україні після рекордно високих цін почала дешевшати цибуля. Зараз такий овоч можна придбати за 14-25 грн/кг.

Про це йдеться на платформі EastFruit .

Чому знизилась ціна

Зокрема, це пов'язано з суттєвим збільшенням наприкінці жовтня пропозиції цибулі середньої та низької якості. Тому, сьогодні діапазон відпускних цін на цей овоч розширився, а кардинальних змін зазнали саме нижні його кордони.

Зараз оптовими партіями цибуля реалізується по 14-25 грн/кг, коли наприкінці минулого тижня ціна була на рівні 22-26 грн/кг.

Як виявилось, суттєве зменшення торкнулося саме цибулі не дуже гарної якості, а імпортна цибуля невеликими обсягами продовжувала реалізовуватися за цінами 25 грн/кг.

Експерти прогнозують, що обсяги постачання імпортної цибулі в Україну ще як мінімум один місяць будуть досить стриманими, оскільки люди будуть купувати лише доступнішу місцеву продукцію. Однак вже від січня 2023 року на ринку буде лише завезена з-за кордону цибуля.

Які ціни

Зараз у відомих українських супермаркетах ціни на цибулю дещо відрізняються:

Auchan - 29,90 грн/кг;

Metro - 34,90 грн/кг;

Novus - 30,99 грн/кг;

Varus - 29,90 грн/кг;

Megamarket - 38,90 грн/кг.

Загалом, середня ціна складає - 32,92 грн/кг.



