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В Украине начал дешеветь овощ, который покупают все: сколько сейчас стоит

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Среда 26 октября 2022 20:13
В Украине начал дешеветь овощ, который покупают все: сколько сейчас стоит В Украине подешевел лук (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине после рекордно высоких цен начал дешеветь лук. Сейчас такой овощ можно приобрести за 14-25 грн/кг.

Об этом говорится на платформе EastFruit.

Почему снизилась цена

В частности, это связано со значительным увеличением в конце октября предложения лука среднего и низкого качества. Поэтому сегодня диапазон отпускных цен на этот овощ расширился, а кардинальные изменения претерпели именно нижние его границы.

Сейчас оптовыми партиями лук реализуется по 14-25 грн/кг, когда в конце прошлой недели цена была на уровне 22-26 грн/кг.

Как оказалось, существенное уменьшение затронуло именно лук не очень хорошего качества, а импортный лук небольшими объемами продолжал реализовываться по ценам 25 грн/кг.

Эксперты прогнозируют, что объемы поставки импортного лука в Украину еще как минимум один месяц будут достаточно сдержанными, поскольку люди будут покупать только более доступную местную продукцию. Однако уже с января 2023 года на рынке будет только завезен из-за границы лук.

Какие цены

Сейчас в известных украинских супермаркетах цены на лук несколько отличается:

  • Auchan - 29,90 грн/кг;
  • Metro - 34,90 грн/кг;
  • Novus -30,99 грн/кг;
  • Varus - 29,90 грн/кг;
  • Megamarket – 38,90 грн/кг.

В целом, средняя цена составляет - 32,92 грн/кг.

Ранее мы сообщали, что в Украине дешевеет картофель и некоторые овощи.

Также мы писали, что цены на яйца уже достигли максимума.

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