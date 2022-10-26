В Украине начал дешеветь овощ, который покупают все: сколько сейчас стоит

В Украине после рекордно высоких цен начал дешеветь лук. Сейчас такой овощ можно приобрести за 14-25 грн/кг.

Об этом говорится на платформе EastFruit .

Почему снизилась цена

В частности, это связано со значительным увеличением в конце октября предложения лука среднего и низкого качества. Поэтому сегодня диапазон отпускных цен на этот овощ расширился, а кардинальные изменения претерпели именно нижние его границы.

Сейчас оптовыми партиями лук реализуется по 14-25 грн/кг, когда в конце прошлой недели цена была на уровне 22-26 грн/кг.

Как оказалось, существенное уменьшение затронуло именно лук не очень хорошего качества, а импортный лук небольшими объемами продолжал реализовываться по ценам 25 грн/кг.

Эксперты прогнозируют, что объемы поставки импортного лука в Украину еще как минимум один месяц будут достаточно сдержанными, поскольку люди будут покупать только более доступную местную продукцию. Однако уже с января 2023 года на рынке будет только завезен из-за границы лук.

Какие цены

Сейчас в известных украинских супермаркетах цены на лук несколько отличается:

Auchan - 29,90 грн/кг;

Metro - 34,90 грн/кг;

Novus -30,99 грн/кг;

Varus - 29,90 грн/кг;

Megamarket – 38,90 грн/кг.

В целом, средняя цена составляет - 32,92 грн/кг.

