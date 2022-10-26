В Україні дешевшають картопля та овочі: чого очікувати восени

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив співробітник Мінагрополітики Сергій Гвоздь в ефірі " Суспільне Новини ".

За його словами, спостерігається зменшення ціни: капуста - на 12,2% (до 17,3 грн/кг), буряк – на 5,0% (до 17,8 грн/кг), яблука - на 6,4% (до 15,0 грн/кг) картопля - на 3,8% (до 10,8 грн/кг).

Як зазначив Гвоздь, роздрібна ціна картоплі для споживача становить 9-12 гривень за кілограм, очікується зниження ціни до 7-9 гривень за кілограм.

"Ми спостерігаємо суттєве зниження ціни на картоплю. Адже закінчується збирання урожаю. Цього року засаджені площі зменшились на 36% порівняно з минулим. Але з урахуванням норм споживання , у нас достатня кількість цього продукту, яка повністю задовольняє внутрішнє споживання та продовольчу безпеку. Дефіциту картоплі не буде", - сказав чиновник.

Як зазначив Гвоздь, станом на 25 жовтня року вже зібрано 11,9 млн тон картоплі всіма категоріями господарств, що становить 73% до орієнтованого прогнозованого валу.

За його словами, для українського ринку картоплі характерна висока частка виробництва у домогосподарствах населення. Люди на своїх присадибних ділянках вирощують картоплю для власних потреб. Частка такого виробництва становить 98%. І лише 2% виробництва картоплі займають фермерські та промислові підприємства, які потім реалізують цю продукцію.