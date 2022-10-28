В Україні почав дешевшати найпопулярніший овоч: ціни падають прямо на очах

Ціни на картоплю в Україні почали опускатися і за тиждень вартість впала майже на одну гривню за кілограм. Експерти прогнозують, що ціна може ще знизитися найближчим часом.

Аналітики зафіксували чергове зниження цін на картоплю на українських ринках. Сьогодні оптові партії картоплі з місцевих господарств пропонуються вже від 3,5 до 6 гривень за кілограм.

Минулого тижня ціни були набагато вищими – від 4 до 7 гривень за кілограм. Тобто оптова вартість популярного овоча знизилася майже на 1 гривню.

Раніше учасники ринку стверджували, що подальшого зниження цін на картоплю не очікується, оскільки реалізацію продукції за нижчими цінами буде нерентабельним.

Проте ціни продовжують знижуватись. В українських супермаркетах зараз ціна на картоплю від 7,90 до 9 гривень. А ось на ринку вартість вже почала опускатися – мішок картоплі 20 кг продають уже по 7 гривень за кг.

Як пояснюють аналітики, є кілька факторів, що призвели до зниження ціни на овоч. Пік збирання врожаю картоплі випав на сезон дощів та на ринку з'явився обсяг продукції, яка не підлягає тривалому зберіганню.

Також цього року врожай картоплі був досить високий – як у комерційних виробників, так і фермерів, та у господарствах у населення.

Крім того, фермери почали швидше "скидати" максимальні обсяги картоплі – це стосується мешканців південних та західних областей.

Аналітики зазначають, що нинішні ціни на картоплю вже впали нижче за торішні й це змушує задуматися, чи вистачить урожаю 2022 року до наступного року.

Якщо фермери й надалі намагатимуться максимально швидко позбутися всіх обсягів картоплі, то в другій половині сезону може постати питання імпорту.