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В Україні подешевшає овоч, який купують усі

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Субота 22 жовтня 2022 09:23
В Україні подешевшає овоч, який купують усі Фото: Картопля в Україні впаде в ціні (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні ціна на картоплю не зростатиме до весни, оскільки фермери зібрали добрий урожай цього овочу. Вартість продукту залишиться такою самою, як зараз.

Про це розповіла колишній глава Української асоціації виробників картоплі Оксана Руженкова, пише Укрінформ.

Що буде з цінами на картоплю далі

"Ціна або не зростатиме, або зростатиме несуттєво. Урожай картоплі цього року дуже хороший, незважаючи на те, що традиційні виробники скоротили посівні площі на 30%. Проте їхнє місце зайняли нові фермери, раніше садили 1-10 гектарів бульби, а тепер збільшили їх до 40-50. Не вплинула на врожай дорожнеча пестицидів, добрив та палива", - сказала екс-глава УАВК.

Експерт повідомляє, що вже зараз на Волині картоплю із поля продають по 4-5 грн.

У магазинах овоч коштує 10–11 грн.

За словами Руженкової, за нинішніх цін на пальне та добрива картоплю фактично віддають за безцінь.

"Ринок настільки насичений, що місця для імпортної картоплі просто не залишається. Ситуацію ускладнює те, що в Україні, як і раніше, діє заборона на експорт картоплі. Тому все реалізується на місці", - підкреслила фахівець.

Погано те, що після врожайного року виробники зазвичай скорочують виробництво наступного року. Якщо війна продовжиться і наступного року, то фермери можуть скоротити посадку овочів, тоді в країні буде дефіцит.

Скільки зараз коштує картопля

У жовтні в українських супермаркетах картоплю продають за ціною від 8 до 11 гривень за кілограм. На ринках ціна коливається від 5 до 15 гривень залежно від якості товару.

Раніше ми вже писали, які фрукти та овочі подорожчали та подешевшали в Україні.

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