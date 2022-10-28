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В Украине начал дешеветь самый популярный овощ: цены падают прямо на глазах

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Пятница 28 октября 2022 19:44
В Украине начал дешеветь самый популярный овощ: цены падают прямо на глазах Фото: В Украине начал дешеветь самый популярный овощ (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Цены на картофель в Украине начали опускаться и буквально за неделю стоимость упала почти на одну гривну за килограмм. Эксперты прогнозируют, что цена может еще снизиться в ближайшее время.

Об этом сообщает East Fruit.

Аналитики зафиксировали очередное снижение цен на картофель на украинских рынках. Сегодня оптовые партии картофеля из местных хозяйств предлагаются уже от 3,5 до 6 гривен за килограмм.

На прошлой неделе цены были намного выше - от 4 до 7 гривен за килограмм. То есть, оптовая стоимость популярного овоща снизилась почти на 1 гривну.

Ранее участники рынка утверждали, что дальнейшего снижения цен на картофель не ожидается, так как вести реализацию продукции по более низким ценам будет нерентабельно.

Однако цены продолжают снижаться. В Украинских супермаркетах сейчас цена на картофель от 7,90 до 9 гривен. А вот на рынке стоимость уже начала опускаться - мешок картофеля 20 кг продают уже по 7 гривен за кг.

Как объясняют аналитики, есть несколько факторов, которые привели к снижению цены на овощ. Пик сбора урожая картофеля выпал на сезон дождей и на рынке появилось объем продукции, которая не подлежит длительному хранению.

Также в этом году урожай картофеля был довольно высокий - как у коммерческих производителей, так и фермеров, и в хозяйствах у населения.

Кроме того, фермеры начали быстрее "сбрасывать" максимальные объемы картофеля - это касается жителей южных и западных областей.

Аналитики отмечают, что нынешние цены на картофель уже упали ниже прошлогодних и это заставляет задуматься, хватит ли урожая 2022 года до следующего года.

Если фермеры будут и далее пытаться максимально быстро избавиться от всех объемов картофеля, то во второй половине сезона может встать вопрос об импорте.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, стоит ли ждать повышения цен на картофель зимой.

А также писали о том, какие продукты подорожали в Украине в октябре.

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