В Україні почали зростати ціни на овоч, який був дешевим

Причини подорожчання цибулі

Ціни на цибулю в країнах Євросоюзу продовжують зростати, і є кілька причин, які можуть підтримати високі ціни тривалий час. Зокрема, ускладнення з поставками цибулі з Нової Зеландії через блокування Червоного моря терористичними атаками хуситів призводить до подовження маршруту та збільшення його вартості.

Аналогічні проблеми виникають і з поставками з інших країн Азії, таких як Індія і Китай. Заборона Єгипту на експорт цибулі, навіть при важливих економічних труднощах, може вплинути на ринок, оскільки країна є основним постачальником цибулі до країн ЄС.

Проблеми також спостерігаються з якістю цибулі в Центральній Азії, особливо в Узбекистані та Казахстані, де виникає ризик проростання цибулі в сховищах без контролю клімату. Снігопади та ожеледь в Казахстані додатково ускладнюють логістику та підвищують ризики на ринку цибулі.

Таким чином, найімовірніше, до середини травня очікувати серйозних змін у ситуації на ринку цибулі Євросоюзу не варто. А це означає, що ціни на цибулю можуть цілком перевищити торішні рівні та оновити рекорди.

Скільки зараз коштує цибуля

Так, найменша ціна на цибулю зараз у мережі супермаркетів Varus. Там за овоч просять 15.90 гривень за кілограм.

Ціни на цибулю в Україні (Скриншот)