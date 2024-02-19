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В Украине начали расти цены на овощ, который был дешевым

Фото: В Украине начал дорожать лук (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине начали расти цены на репчатый лук, долгое время остававшийся дешевым.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Причины удорожания лука

Цены на лук в странах Евросоюза продолжают расти, есть несколько причин, которые могут поддержать высокие цены длительное время. В частности, осложнение с поставками лука из Новой Зеландии из-за блокирования Красного моря террористическими атаками хуситов приводит к продлению маршрута и увеличению его стоимости.

Аналогичные проблемы возникают и с поставками из других стран Азии, таких как Индия и Китай. Запрет Египта на экспорт лука даже при важных экономических трудностях может повлиять на рынок, поскольку страна является основным поставщиком лука в страны ЕС.

Проблемы также наблюдаются в качестве лука в Центральной Азии, особенно в Узбекистане и Казахстане, где возникает риск прорастания лука в хранилищах без контроля климата. Снегопады и гололедица в Казахстане дополнительно усложняют логистику и повышают риски на рынке лука.

Таким образом, вероятнее всего, до середины мая ожидать серьезных изменений в ситуации на рынке лука Евросоюза не стоит. А это значит, что цены на лук могут превысить прошлогодние уровни и обновить рекорды.

Сколько сейчас стоит лук

Да, наименьшая цена на лук сейчас в сети супермаркетов Varus. Там за овощ просят 15.90 гривен за килограмм.

Цены на лук в Украине (Скриншот)

Кстати, в Украине в 4 раза подорожал популярный овощ.

А также мы писали, что в Украине рекордно подорожал популярный тепличный овощ.

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