В Україні почали вводити нові правила для електросамокатів: як тепер їздити

Що треба знати про зміни

10 жовтня Львівська міська рада затвердла меморандум про співпрацю з операторами прокату електросамокатів. Відтепер діятимуть єдині правила для всіх - Bolt, eWings та Bike Now.

Міська рада зобов’язалась розвивати веломережу, по якій також їздять користувачі самокатів, облаштовувати паркомісця для них у різних районах міста. А також повідомляти операторів про заплановані перекриття вулиць, щоб вони могли інформувати про це у додатку, а також повідомляти їх про порушення користувачів сервісу.

Оператори будуть зобов'язані контролювати дотримання Правил дорожнього руху користувачами самокатів та будуть сплачувати за оренду паркомісць для електротранспорту.

Також оператори щоквартально будуть передавати міськраді дані про роботу сервісів, кількість транспорту, карту мережі роботи, кількість поїздок, їх тривалість і довжину маршрутів, години з найвищим попитом тощо.

Діятимуть спеціальні вимоги до самокатів

Усі електросамокати повинні бути обладнані активним білим світлом спереду, червоним світлом позаду та сигналом "стоп", а також світлоповертальними елементами на корпусі транспорту.

На кожному самокаті має бути ідентифікаційний номер, а ще рекомендовано встановити спідометр. Щодня оператори повинні дезинфікувати кермо та перевіряти технічний стан транспорту.

Операторам також рекомендували забезпечити медичне страхування користувачів розміром від 100 тис. грн.

Оператори щодня мають перевіряти технічний стан самокатів (фото: Freepik)

Якими будуть правила користування

Згідно із домовленостями, буде встановлено обмеження швидкості - до 20 км/год у місті, на території парків та пішохідних - до 15 км/год. До підписання меморандуму була дозволена швидкість до 25 км/год. Їздити на самокаті можна буде людям від 14 років.

У місті виділено 79 місць для відстою чи паркування транспорту, але при цьому паркувати самокати можна буде і на узбіччях.

Нагадаємо, що у березні президент підписав закон, який визнав електросамокати транспортними засобами. Верховна Рада має внести зміни до низки законів, щоб у випадку порушення ПДР можна було притягувати користувачів самокатів до відповідальності.

В Україні поки нема фіксованих правил для користувачів самокатів, в основному вони керуються правилами для велосипедистів.