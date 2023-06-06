ua ru
Вт, 06 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Самокати та моноколеса визнані транспортними засобами: які штрафи тепер загрожують українцям

Новость на русском →
Вівторок 06 червня 2023 17:21
Самокати та моноколеса визнані транспортними засобами: які штрафи тепер загрожують українцям Які штрафи можуть отримати водії самокатів (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Самокати та моноколеса в Україні офіційно визнані транспортними засобами. Отже, водії цих транспортних засобів стали учасниками дорожнього руху, на яких поширюються всі правила та штрафи.

Що означає для українців ця норма і які штрафи може отримати водій самоката чи моноколеса – читайте у матеріалі нижче.

Що змінилося

Згідно із Законом України, транспортним засобом тепер є електричні моделі з двома або більше колесами, оснащені виключно електричними тяговими двигунами (одним або декількома) та системою акумулювання електричної енергії (акумуляторною батареєю), яка має технічні можливості заряджатися від зовнішнього джерела електричної енергії.

А також легкий персональний електричний транспортний засіб: має від одного колеса, електродвигун потужністю до 1000 Вт та розвиває максимальну швидкість до 25 км/год та низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб: від двох коліс і може їхати зі швидкістю 10-50 км/год.

У ці категорії потрапляють:

  • Електросамокати
  • Моноколеса
  • Велосипеди на акумуляторах

При цьому транспортні засоби, які можуть розвинути швидкість понад 50 км/год, потрапляють у категорію мотоциклів.

Що це означає для українців

По-перше, змінюється статус користувача таких транспортних засобів - тепер вони стануть водіями транспортних засобів і перестануть бути просто пішоходами.

По-друге, до водіїв самокатів та моноколіс будуть застосовуватися ті ж статті Законів та правила, як і у випадку з водіями автомобілів.

Наприклад, за управління самокатом у стані алкогольного сп'яніння до правопорушника застосовуватиметься штраф у розмірі 17000 гривень та вилучення посвідчення водія (ст. 130 КУпАП).

Крадіжка моноколеса чи самокату кваліфікуватиметься як незаконне заволодіння транспортним засобом – за статтею 289 ККУ.

Санкції цієї статті – обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на такий самий строк. Якщо крадіжка буде групою осіб – то терміном від 5 до 8 років.

До речі, раніше ми розповідали про те, скільки коштуватиме техогляд автомобіля у 2023 році.

А також ми писали про те, які існують в Україні штрафи за керування у п'яному вигляді.

Читайте РБК-Україна в Google News
авто самокати штрафи