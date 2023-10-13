В Украине начали вводить новые правила для электросамокатов: как теперь ездить

Что нужно знать об изменениях

10 октября Львовский городской совет утвердил меморандум о сотрудничестве с операторами проката электросамокатов. Теперь будут действовать единые правила для всех - Bolt, eWings и Bike Now.

Городской совет обязался развивать велосеть, на которой тоже ездят пользователи самокатов, обустраивать паркоместа для них в разных районах города. А также сообщать операторам о запланированных перекрытиях улиц, чтобы они могли информировать об этом в приложении, а также сообщать их о нарушениях пользователей сервиса.

Операторы будут обязаны контролировать соблюдение ПДД пользователями самокатов и будут платить за аренду паркомест для электротранспорта.

Также операторы ежеквартально будут передавать горсовету данные о работе сервисов, количестве транспорта, карте сети работы, количестве поездок, их продолжительности и длине маршрутов, часах с наивысшим спросом и т. д.

Будут действовать специальные требования к самокатам

Все электросамокаты должны быть оборудованы активным белым светом спереди, сзади красным светом и сигналом "стоп", а также световозвращающими элементами на корпусе транспорта.

На каждом самокате должен быть идентификационный номер, а также рекомендуется установить спидометр. Каждый день операторы должны дезинфицировать руль и проверять техническое состояние транспорта.

Операторам также рекомендовали обеспечить медицинское страхование пользователей в размере от 100 тыс. грн.

Операторы должны ежедневно проверять техническое состояние самокатов (фото: Freepik)

Какими будут правила пользования

Согласно договоренностям, будет установлено ограничение скорости - до 20 км/ч в городе, на территории парков и пешеходных - до 15 км/ч. До подписания меморандума была разрешена скорость до 25 км/ч. Ездить на самокате можно будет людям от 14 лет.

В городе выделено 79 мест для отстоя или парковки транспорта, но парковать самокаты можно будет и на обочинах.

Напомним, что в марте президент подписал закон, признал электросамокаты транспортными средствами. Верховная Рада должна внести изменения в ряд законов, чтобы в случае нарушения ПДД можно было привлекать пользователей самокатов к ответственности.

У нас пока нет фиксированных правил для пользователей самокатов, в основном они руководствуются правилами для велосипедистов.