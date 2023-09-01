Самокати поза законом. Де насправді не можна їздити і чи будуть штрафи для "гонщиків" у парку

У Парижі з 1 вересня заборонили аренду електросамокатів. Чому у французькій столиці пішли на такий крок, як з цим справи в інших європейських містах і що не так з українським законодавством, - нижче у матеріалі РБК-Україна.

Складний шлях до визнання

Електросамокати - швидкий, легкий та цікавий спосіб пересування вулицями міста на відносно невеликі відстані, особливо у теплу пору року. Втім, з розвитком самокатної інфраструктури у столиці та інших містах України зросла кількість інцидентів за участю водіїв самокатів.

Проблема у тому, що їм дозволили функціонувати, достеменно не розібравшись, що це таке, і не включивши такий тип пересування до правил дорожнього руху. Що це? Розвага чи транспортний засіб? Якщо друге, то де він може їхати: тротуаром, спеціальною велодоріжкою чи навіть по крайній смузі дороги біля бордюру? Яка має бути максимальна швидкість, чому не можна ставати на самокат удвох?

Лише за 2022 рік, наприклад, у Львові зафіксували 27 ДТП за участю самокатів. Періодично аварійні зіткнення стаються й у Києві. Влада міста Лева за рік до цього випустила спеціальні рекомендації, за якими рухатися можна було лише тротуаром зі швидкістю не більше 5 км/год. Але на практиці ними нехтували. Це на додачу до того, що Україна за період 2019-2021 років займала найвищі рейтинги у Європі за кількістю аварій. Самокати просто відображають тренди.

Конфліктам вже мінімум два роки

Електросамокати стали популярними в Україні з 2021 року - в епоху великого ковідного локдауну, коли не працював громадський транспорт. Але всім місця не вистачало. Тротуарами ходять пішоходи, їздять велосипедисти (якщо немає доріжки), моноколеса та, звісно, самокати. На гармонійну взаємодію годі й чекати.

Тоді ж сталися й перші конфліктні ситуації, бо хтось когось не пропустив, спричинивши аварію і травми. Або у самого самокату щось зламалося - наприклад, відмовили гальма на спуску з пагорба. До того ж часто вони хаотично розкидані по місту, через них можна перечепитись і впасти, особливо у темний час доби.

Фото: одна з проблем - самокати часто розкидані по місту (Віталій Носач/РБК-Україна)

У 2020 році навіть на короткий час розгорівся конфлікт між однією з компаній-операторів мережі самокатів та мерією. КМДА хотіла їх заборонити, бо дійсно ще не було правил користування, синхронізованих хоча б з ПДР. Але відтоді і досі місто не пішло не жорсткі кроки. А кількість фірм, що пропонують оренду лише зросла.

На національному рівні справа тоді закінчилася першим читанням законопроекту №3023. Передбачалося, що електросамокати, сігвеї, гіроборди та гіроскутери вважатимуться "легким персональним транспортом". Також мали б бути визначені права та обов’язки користувачів: їздити виключно велодоріжками, а якщо їх немає - по краю проїзжої частини чи узбіччя. Засоби пересування мали б бути технічно справними і не перевозити пасажирів (якщо це не передбачено моделлю засобу).

Реалізував це все вже інший законопроект через три роки, але про це нижче.

Боротьба за міський простір триває до сьогодні, майже без спроб зробити вулиці міст (не лише Києва) комфортними для всіх або ж розділити їх на зони, комфортні для кожного виду транспорту. Одночасно, користувачі електросамокатів зрозуміли, що не зможуть уникнути відповідальності, незважаючи на юридичні колізії.

Суд за самокати: в Україні виносять перші вироки

Доволі часто ДТП спричинюють неповнолітні українці за кермом орендованих самокатів. Сайт Опендатабот повідомляє про перші розгляди справ проти водіїв електросамокатів. Абсолютна більшість з 80 справ - адміністративні правопорушення і лише 5% з усього обсягу - кримінальні справи. Але й там все обмежується штрафами до 850 грн або ж умовним терміном на 1-2 роки. Підлітки, яких заборонено штрафувати згідно з КУПаП (кодекс про адміністравні правоворушення - ред.), обходяться здебільшого попередженнями.

Щодо чотирьох осіб розглядалися карні справи за статею 291 Кримінального Кодексу (порушення чинних правил на транспорті). Найбільше відкритих проваджень було у 2021 році - 29. Станом на зараз за 2023 рік таких вже 15. В основному це ст. 124 КУПаП (пошкодження транспортних засобів та іншого майна).

Дехто з порушників апелював до норм, що електросамокати не є учасниками дорожнього руху. Щоб ситуація зрушила з мертвої точки, довелося проводити через Верховну раду новий законопроект (№8172), який парламент ухвалив, а президент Зеленський підписав 17 березня 2023 року.

Він, зокрема, визначає самокати, як "легкий персональний транспорт", що має від двох коліс і розганяється до 25 км/год. Вони можуть їздити по краю дороги, їм заборонено пересуватися по тротуарам та доріжками для пішоходів. Це в цілому відображає європейське бачення та закони.

Насправді, у Києві діють доволі суворі правила: швидкість до 20 км/год, у історичних та пішоходних зонах - до 14 км/год. Є навіть заняття з правильного водіння самокатів. Втім, проблем - як і у Львові - все одно вистачає, через слабкий нагляд, нехтування безпекою та недосконалі правила.

Фото: у Києві діють суворі обмеження щодо швидкості самокатів (Віталій Носач/РБК-Україна)

Так, тепер їхні власники мають транспортний засіб, а отже - є частиною дорожнього руху з усією можливою відповідальністю. Повинні носити шоломи, у темний час доби вмикати фару та мати світловідбивні елементи. Норми стали чинними від 23 березня, тобто апеляції базувалися вже на недіючих законах. Але це ще далеко не все. Мало включити когось у дорожній рух, треба розробити детальні правила безпеки та пересування.

І от їх поки що немає навіть в розробці (хоча закон вимагає цього, вносячи зміни до закону України “Про дорожній рух”). Тому електросамокати продовжують перебувати у юридичній невизначеності, коли для їхнього регулювання змінюється загальне законодавство, а за створення специфічного та узгодженого поки ніхто не береться.

Тим часом, Париж став першим європейським містом, що з 1 вересня заборонило прокат електросамокатів. Таке рішення прийняли 100 тисяч містян на спеціальному референдумі у квітні 2023 року, 90% парижан були “за” заборону оренди. Причини здебільшого схожі на київські - небезпека для користувачів та розкиданість по місту (а Париж менший за українську столицю). В оренду здавалися 15 тисяч самокатів. Приватні електросамокати залишаються дозволеними.

А от у Нідерландах діє, можна сказати, велосипедна монополія. На користування електросамокатом треба отримувати права, як на мопед. Але у більшості країн так треба робити лише якщо ваш самокат здатний їхати швидше за 25 км/год. Нещодавно швидкість для електросамокатів обмежили й у людних районах Стамбулу, щоб знизити аварійність за участю водіїв такого транспорту та пішоходів.

Немає сумнівів, що зрештою законодавство по новітнім засобам пересування - гіробордам, самокатам, моноколесам - приведуть у гармонію з європейським на хвилі підготовки до вступу у ЄС. Питання лише у тому, скільки це займе часу і чи буде фінальний результат враховувати потреби всіх учасників дорожнього руху.