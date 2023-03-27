В Україні почали штрафувати водіїв за непристебнутих пасажирів: що важливо знати

Непристебнутий пасажир - штраф водієві

Нещодавно подібний випадок стався у Вінниці, де патрульні зупинили легковик Peugeot 301 та поцікавилися у водія, чому він перевозить непристебнутого пасажира, що сидів на задньому сидінні.

Чоловік за кермом авто на це заявив, що не може відповідати за дії свого пасажира. Проте інспектори зазначили, що водій помиляється, і склали щодо нього постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 5 ст. 121 КУпАП із накладенням штрафу у розмірі 510 гривень.

У цьому протоколі вказано, що водій порушив вимоги пункту 2.3. правил дорожнього руху, зокрема, "перевозив пасажира, який не був пристебнутий ременем безпеки".

Водій вирішив оскаржити виписану наприкінці грудня 2022-го ухвалу в суді, куди в січні звернувся з позовом.

Що вирішила Феміда

Вінницький суд у своєму вердикті зазначив, що позивачем було порушено пп."в" п.2.3 ПДР України, відповідно до вимог якого "водій зобов'язаний: на автомобілях, обладнаних засобами пасивної безпеки (підголовники, ремені безпеки), користуватися ними і не перевозити пасажирів, не пристебнутих ременями безпеки", йдеться у матеріалі справи.

Разом з тим колегія суддів запросила у правоохоронців наявні докази правопорушення та вивчила відеозапис з місця зупинки водія.

На кадрах судді побачили, що пасажир легковика справді сидів непристебнутим. Утім вони звернули увагу на відсутність доказів, що цей пасажир не користувався ременем безпеки саме під час руху, оскільки машина на відео стояла.

Так, суд 16 березня підтвердив, що:

перевезення непристебнутого пасажира (незалежно, де він сидить - спереду чи ззаду) є порушенням та тягне за собою накладення штрафу на водія;

водночас таке правопорушення має бути підтверджено відповідними доказами;

а якщо авто не рухається, що пасажир не зобов'язаний користуватися ременями безпеки.

У даному конкретному випадку сьомий апеляційний адміністративний суд у складі колегії ухвалу патрульних визнав незаконною та скасував.