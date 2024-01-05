В Україні почали безкоштовно лікувати безпліддя: як звернутися за допомогою

У 2024 році в Україні запустили новий пакет безкоштовної медичної допомоги - лікування безпліддя. Звернутися за допомогою можуть і чоловіки, і жінки.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис НСЗУ у Facebook.
Безоплатні послуги, які передбачені в межах пакета "Лікування безпліддя":
Повний перелік безкоштовних послуг можна переглянути за посиланням на сайті НСЗУ.
Для того, аби скористатися послугами, охочим потрібно мати електронне направлення від медичного закладу, де створено спеціальний мультидисциплірнарний консиліум.
Він скеровує повнолітніх на лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій за Програмою медгарантій.
У пацієнтів також повинен бути встановленим діагноз "жіноче безпліддя" чи "чоловіче безпліддя".
Вік пацієнтки на момент початку циклу повинен становити не більше 40 років.
Потрібно звернутися для лікування безпліддя саме в той медичний заклад, який надає ці послуги за договором із НСЗУ. Медичний заклад гарантує конфіденційність лікування.
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