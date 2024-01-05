В Україні почали безкоштовно лікувати безпліддя: як звернутися за допомогою

Які послуги можна отримати

Безоплатні послуги, які передбачені в межах пакета "Лікування безпліддя":

оцінювання результатів попередніх обстежень, огляд і консультування пацієнтів

проведення контрольованої медикаментозної стимуляції яєчників у жінки, яка підлягає лікуванню за допомогою ДРТ

проведення аспірації вмісту фолікулів яєчників під контролем ультразвукового дослідження та пошук ооцитів у фолікулярній рідині жінки, яка підлягає лікуванню за допомогою ДРТ

знеболення етапу трансвагінальної аспірації фолікулів яєчників, консультація анестезіолога

отримання сперми від чоловіка жінки, яка має показання до лікування безпліддя за допомогою ДРТ, а також спеціальна обробка сперми та підготовка її до запліднення

здійснення етапу запліднення яйцеклітин і культивування отриманих ембріонів

ембріотрансфер

забезпечення лікарськими засобами для проведення усіх етапів циклу ДРТ тощо

Повний перелік безкоштовних послуг можна переглянути за посиланням на сайті НСЗУ.

Як отримати лікування безкоштовно

Для того, аби скористатися послугами, охочим потрібно мати електронне направлення від медичного закладу, де створено спеціальний мультидисциплірнарний консиліум.

Він скеровує повнолітніх на лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій за Програмою медгарантій.

У пацієнтів також повинен бути встановленим діагноз "жіноче безпліддя" чи "чоловіче безпліддя".

Вік пацієнтки на момент початку циклу повинен становити не більше 40 років.

Потрібно звернутися для лікування безпліддя саме в той медичний заклад, який надає ці послуги за договором із НСЗУ. Медичний заклад гарантує конфіденційність лікування.