Українці можуть безкоштовно зробити хірургічні операції: як отримати таку послугу

Українці можуть безкоштовно отримати медичну послугу з хірургічних втручань.

Як її отримати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram -каналі НСЗУ.

Перелік безоплатних послуг при госпіталізації з метою проведення операції:

Пам'ятайте: надавати квитанцію про сплату благодійного внеску чи приносити медикаменти за списком є не правилом, а порушенням прав пацієнта.

У 2024 році пацієнтам, які потребують оперативного втручання, гарантовано комплекс необхідної медичної допомоги безоплатно. Це також стосується планових операцій.

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