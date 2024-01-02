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Українці можуть безкоштовно зробити хірургічні операції: як отримати таку послугу

Україна, Вівторок 02 січня 2024 14:21
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Українці можуть безкоштовно зробити хірургічні операції: як отримати таку послугу Як безкоштовно зробити операцію (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Українці можуть безкоштовно отримати медичну послугу з хірургічних втручань.

Як її отримати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram-каналі НСЗУ.

Як отримати нову послугу

У 2024 році пацієнтам, які потребують оперативного втручання, гарантовано комплекс необхідної медичної допомоги безоплатно. Це також стосується планових операцій.

Як зробити планову операцію безоплатно:

  • звернутися в лікарню, яка має договір із НСЗУ за пакетом "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" чи "Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня", якщо мова про нескладні операції
  • мати е-направлення, видане сімейним лікарем, терапевтом, педіатром чи лікуючим лікарем
  • дотримуватися правил медичного закладу, який приймає пацієнтів для планової операції

Пам'ятайте: надавати квитанцію про сплату благодійного внеску чи приносити медикаменти за списком є не правилом, а порушенням прав пацієнта.

Які ще послуги входять в цей пакет

Перелік безоплатних послуг при госпіталізації з метою проведення операції:

  • первинний огляд та визначення маршруту
  • усі необхідні лабораторні та інструментальні дослідження
  • своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування
  • анестезія та огляд анестезіологом перед операцією
  • власне хірургічна операція
  • забезпечення ліками з Нацпереліку та закупленими коштом інших програм
  • інтенсивна терапія при загрозливих для життя станах
  • цілодобовий лікарський та медсестринський догляд тощо

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