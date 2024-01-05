В Украине начали бесплатно лечить бесплодие: как обратиться за помощью

В 2024 году в Украине запустили новый пакет бесплатной медицинской помощи - лечение бесплодия. Обратиться за помощью могут и мужчины, и женщины.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост НСЗУ в Facebook.
Бесплатные услуги, предусмотренные в рамках пакета "Лечение бесплодия":
Полный список бесплатных услуг можно просмотреть по ссылке на сайте НСЗУ.
Для того чтобы воспользоваться услугами, у желающих должно быть электронное направление от медицинского учреждения, где создан специальный мультидисциплирнарный консилиум.
Он направляет совершеннолетних на лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий по программе медгарантий.
У пациентов также должен быть установлен диагноз "женское бесплодие" или "мужское бесплодие".
Возраст пациентки к моменту начала цикла должен составлять не более 40 лет.
Нужно обратиться для лечения бесплодия именно в медицинское учреждение, которое предоставляет эти услуги по договору с НСЗУ. Медицинское учреждение гарантирует конфиденциальность лечения.
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