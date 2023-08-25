В Україні планують запровадити новий податок: кому і за що доведеться платити

В Україні планують запровадити новий податок - на надмірно високі прибутки в банках. Експерти уже розробили два варіанти цього нововведення, за основу вони взяли досвід країн ЄС. Новий податок можуть ввести уже з 2024 року.

Про це розповів голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев для Forbs .

Що треба знати про новий податок

В Раді взяли до уваги досвід Угорщини, Чехії, Литви, Італії, Іспанії та інших країнах ЄС та на основі цього розробили два варіанти оподаткування. Але поки вони не остаточні.

Один передбачає, що податок стягуватиметься з усіх чистих процентних доходів банків за відносно невеликою або середньою ставкою. Наприклад, в Іспанії вона становить 4,8%.

Другий варіант - це податок на різницю між чистими відсотковими доходами у звітному році та середнім значенням за останні три-чотири роки. Тоді ставка має бути високою. У Литві за ставкою 60% оподатковується 50% різниці.

Гетьманцев пропонує ввести цей податок вже з січня і щоб він діяв поки 2 роки.

Що ці зміни дадуть Україні

Питання про необхідність нового податку для банків загострилася після публікації фінансових результатів за перше півріччя - у січні-червні банки отримали 67,7 млрд грн чистого прибутку. Це зумовлено зокрема великими відсотковими платежами від НБУ та Мінфіну за депозитними сертифікатами та ОВДП.

Наприклад, лише ПриватБанк за перше півріччя цього року отримав майже 30 млрд грн чистого прибутку.

Експерти підрахували, якщо ввести оподаткування на надприбуток, то це може наповнити бюджет на 10 млрд грн на рік. А ці гроші дуже необхідні для фінансування оборонної сфери.

Також Гетьманцев зазначив, що скоріш за все керівництво банків буде проти такого нововведення.

Додамо, що новий податок більше вплине на приватні банки, бо державні частину чистого прибутку сплачують до бюджету у вигляді дивідендів.