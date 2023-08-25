В Украине планируют ввести новый налог: кому и за что придется платить

В Украине планируют ввести новый налог - на чрезмерно высокие прибыли в банках. Эксперты уже разработали два варианта этого новшества, за основу они взяли опыт стран ЕС. Новый налог может быть введен уже с 2024 года.

Об этом рассказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев для Forbs .

Что нужно знать о новом налоге

В Верховной Раде приняли во внимание опыт Венгрии, Чехии, Литвы, Италии, Испании и других стран ЕС и на основе этого разработали два варианта налогообложения. Но пока они не окончательны.

Один предполагает, что налог будет взиматься со всех чистых процентных доходов банков по относительно небольшой или средней ставке. Например, в Испании она составляет 4,8%.

Второй вариант - это налог на разницу между чистыми процентными доходами в отчетном году и средним значением за последние три-четыре года. Тогда ставка должна быть высокой. В Литве по ставке 60% облагается налогом 50% разницы.

Гетманцев предлагает ввести этот налог уже с января и чтобы он действовал пока в течение 2 лет.

Что эти изменения дадут Украине

Вопрос о необходимости нового налога для банков обострился после публикации финансовых результатов за первое полугодие - в январе-июне банки получили 67,7 млрд грн чистой прибыли. Это обусловлено, в частности, большими процентными платежами от НБУ и Минфина по депозитным сертификатам и ОВГЗ.

К примеру, только ПриватБанк за первое полугодие 2023 года получил почти 30 млрд грн чистой прибыли.

Эксперты подсчитали, если ввести налогообложение на сверхприбыль, это может наполнить бюджет на 10 млрд грн в год. А эти деньги необходимы для финансирования оборонной сферы.

Также Гетманцев отметил, что, скорее всего, руководство банков будет против такого нововведения.

Добавим, что новый налог больше повлияет на частные банки, потому что государственные часть чистой прибыли платят в бюджет в виде дивидендов.