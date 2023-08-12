Кредит можна не платити! За яких умов банки списують заборгованість українцям

Багато українців через війну не можуть вчасно вносити платежі по кредиту і, як наслідок, їм нараховують відсотки, штраф, пеню, інфляційні втрати тощо. Це все сприяє активному накопиченню боргу. Однак виникає питання, чи можна списати такі борги, якщо особа має поважні причини прострочення заборгованості?

Відповідь на це питання дала юрист Анастасія Шаховець на порталі Prikhodko & Partners.

Що означає списання боргу

Списання боргу за кредитним зобов’язанням означає, що боржник звільняється від обов’язку повертати кредитні кошти або платити накопичені відсотки за кредитом. Це рішення приймається кредитором і може мати різні форми. Так розрізняють часткове погашення кредитного зобов’язання та повне.

При частковому погашенні боржник повинен буде сплатити лише частину заборгованості, а решта суми анулюється установою, яка надала кредит. Це може стосуватися відсотків, зборів або певної частини основної суми кредиту.

При повному погашенні боржник повністю звільняється від зобов’язання повертати кредитні кошти та виплачувати відсотки.

За яких умов банк погодиться на списання

Перед тим, як прийняти рішення щодо списання боргу, фінансова установа досліджує загальну платоспроможність боржника. Якщо позитивної динаміки не нема і боржник перебуває у скрутному матеріальному становищу, тоді можуть прийняти рішення щодо списання кредитної заборгованості.

Це пов’язано з тим, що стягнення боргу за кредитом передбачає понесення значних грошових витрат та часу. Якщо сума заборгованості незначна, то доцільніше списати борг, ніж витрачати грошові кошти на судову тяганину.

Що може стати причиною для списання заборгованість

Найпоширенішими причинами для цього є:

постійна втрата працездатності (це може статися в разі нещасного випадку)

захворювання, яке не дає можливості працювати (наприклад, ракові захворювання, серцева недостатність тощо)

настання стихійного лиха або непередбачуваних обставин (повені, землетруси, бойові дії, окупація тощо)

якщо кредитоспроможність розраховували на підставі доходів обох із членів подружжя, та один з них помер, то після його смерті можна також подавати заявку на списання частини боргу, оскільки втрата одного члена сім’ї може призвести до значного скорочення доходів

закінчення 3-річного строку позовної давності по кредиту

відсутність в особи майна, за допомогою якого можуть бути задоволені вимоги кредитора

Відповідно, якщо боржник-фізособа має вище згадані причини, то вона може звернутись до фінансової установи із проханням списати борг. Банк розгляне заявку й прийме рішення про її задоволення або відмову в залежності від обставин.