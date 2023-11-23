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В Україні планують серйозно реформувати дитсадки. До яких змін готуватись

Які зміни чекають працівників дитячих садочків (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Вихователям дитячих садків планують скоротити робочий час до 30 годин на тиждень. Таку норму передбачає законопроєкт про реформу дошкільної освіти. Зараз його готують до голосування в парламенті в другому читанні. Також у ньому прописані й інші важливі зміни у закладах дошкільної освіти.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Освіта.uа".

Що відомо про майбутні зміни

У законопроєкті пропонують зменшити тривалість робочого часу вихователів. 30-годинний робочий тиждень має включати час, який потрібний для виконання ними навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності.

Керівникам та вихователям-методистам закладів дошкільної освіти також скоротять тривалість робочого часу до 36 годин на тиждень на одну тарифну ставку.

Зазначається, що педагогічні працівники у дитсадках матимуть щорічну основну оплачувану відпустку тривалістю 56 календарних днів. А от помічники вихователів закладів дошкільної освіти матимуть 28 календарних днів відпустки.

Щорічно додатково за особливий характер праці надаватимуть 7 календарних днів відпустки помічникам вихователів спеціальних закладів дошкільної освіти, інклюзивних, спеціальних груп інших закладів дошкільної освіти.

Також педагогічні працівники дитсадків протягом робочого дня матимуть перерву для відпочинку й харчування тривалістю не менше 45 хвилин.

Додамо, що зараз нормальна тривалість робочого часу педагогічних працівників у дитсадку не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Які ще зміни передбачає законопроект

Законопроєкт № 8030 про реформу дошкільної освіти має на меті зробити так, щоб кожна дитина в Україні мала можливість здобувати якісну сучасну дошкільну освіту з урахуванням її індивідуальних особливостей, потреб, інтересів та здібностей.

Ініціатори змін прагнуть зробити дошкільну освіту територіально доступнішою, а також добитись справедливої черговості зарахування дітей до садочка.

Після запровадження змін у кожному садочку має бути укриття, а також психологічний супровід, сучасні підходи в організації харчування, медичного обслуговування, цифровізація управлінських процесів та підтримка роботи вихователів.

Також планують запровадити більше різноманіття груп:

  • вікові
  • різновікові
  • інклюзивні
  • спеціальні
  • з різними освітніми програмами та розпорядками перебування вихованців

Раніше ми писали про те, що зарплату вчителям планують підняти.

Читайте також про те, що у Полтаві відкрили дитячий садок за 10 млн. гривень.

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