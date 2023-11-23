RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине планируют серьезно реформировать детсады. К каким изменениям готовиться

Какие изменения ждут работников детских садов (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Воспитателям детских садов планируют сократить рабочее время до 30 часов в неделю. Такую норму предусматривает законопроект о реформе дошкольного образования. Сейчас он готовится к голосованию в парламенте во втором чтении. Также в нем прописаны и другие важные изменения в учреждениях дошкольного образования.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Освіта.ua".

Что известно о будущих изменениях

В законопроекте предлагают уменьшить продолжительность рабочего времени воспитателей. 30-часовая рабочая неделя должна включать время, необходимое для выполнения ими учебной, воспитательной, методической, организационной работы и другой педагогической деятельности.

Руководителям и воспитателям-методистам дошкольного образования также сократят продолжительность рабочего времени до 36 часов в неделю на одну тарифную ставку.

Отмечается, что педагогические работники в детсадах будут иметь ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. А вот помощники воспитателей учебных заведений будут иметь 28 календарных дней отпуска.

Ежегодно дополнительно за особый характер труда будут предоставляться 7 календарных дней отпуска помощникам воспитателей специальных заведений дошкольного образования, инклюзивных, специальных групп других заведений дошкольного образования.

Также педагогические работники детсадов в течение рабочего дня будут иметь перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 45 минут.

Добавим, что сейчас нормальная продолжительность рабочего времени педагогических работников в детском саду не может превышать 40 часов в неделю.

Какие еще изменения предполагает законопроект

Законопроект № 8030 о реформе дошкольного образования имеет цель сделать так, чтобы каждый ребенок в Украине имел возможность получать качественное современное дошкольное образование с учетом его индивидуальных особенностей, потребностей, интересов и способностей.

Инициаторы изменений стремятся сделать дошкольное образование территориально более доступным, а также добиться справедливой очередности зачисления детей в садик.

После введения изменений в каждом садике должно быть укрытие, а также психологическое сопровождение, современные подходы в организации питания, медицинского обслуживания, цифровизация управленческих процессов и поддержка работы воспитателей.

Также планируют ввести большее разнообразие групп:

  • возрастные
  • разновозрастные
  • инклюзивные
  • специальные
  • с разными образовательными программами и распорядками пребывания питомцев

Раньше мы писали о том, что зарплату учителям планируют поднять.

Читайте также о том, что в Полтаве открыли детский сад за 10 млн. гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
детские садики