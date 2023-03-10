UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні планують повернути ДПА для школярів: чи будуть складати цього року

У 2024 році учні знову складатимуть ДПА (фото: pixabay.com)
Автор: Юлія Гаюк

У 2024 році українські школярі знову складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА) з чотирьох обов'язкових предметів. Декілька попередніх років іспити скасовували через ситуацію в Україні.

Про це повідомив народний депутат Роман Грищук на своїй сторінці у Facebook.

З чого складатимуть ДПА

Як повідомив чиновник, наступного року випускники 4, 9 та 11 класів будуть складати ДПА з чотирьох предметів:

  • українська мова
  • математика
  • історія України
  • іноземна мова на вибір (крім російської)

"Якщо Верховна Рада підтримає, то з наступного року ДПА буде обов‘язкове і складання цих 4 предметів буде умовою для отримання свідоцтва про закінчення школи", - йдеться в повідомленні.

У 2023 році ДПА в 4 та 9 класах скасували через безпекову ситуацію. Попередніх років це відбувалося через епідеміологічну ситуацію в Україні.

Однак випускники шкіл складають всі необхідні для вступу екзамени у вигляді національного мультипредметного тесту (НМТ).

Як буде проходити НМТ 2023

У тестах НМТ будуть використані завдання, розроблені для зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), тому й готуватися варто за відповідною програмою.

Український центр оцінювання якості освіти підготує демонстраційні варіанти кожного з блоків НМТ не пізніше травня 2023 року. Усі учасники зможуть з ними ознайомитися.

За кількістю тестів буде 30 завдань з української мови, 22 - з математики. З історії України - 30, з іноземних мов - 32, з фізики - 20, з біології та хімії - по 30.

Для складання тесту учню буде відведено 180 хвилин, які він може розподілити самостійно.

На проведення самих тестувань планують дві сесії. Основна проходитиме у червні, додаткова - у червні-липні. У додатковій сесії зможуть узяти участь ті вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії.

НМТ пройде в один день і міститиме завдання з трьох предметів.

Раніше ми розповідали, що в українських школах можуть запровадити двомовну освіту.

Читайте також, що таке класи безпеки та коли вони з'являться в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
дітиДПА