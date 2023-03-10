В Україні планують повернути ДПА для школярів: чи будуть складати цього року

З чого складатимуть ДПА

Як повідомив чиновник, наступного року випускники 4, 9 та 11 класів будуть складати ДПА з чотирьох предметів:

українська мова

математика

історія України

іноземна мова на вибір (крім російської)

"Якщо Верховна Рада підтримає, то з наступного року ДПА буде обов‘язкове і складання цих 4 предметів буде умовою для отримання свідоцтва про закінчення школи", - йдеться в повідомленні.

У 2023 році ДПА в 4 та 9 класах скасували через безпекову ситуацію. Попередніх років це відбувалося через епідеміологічну ситуацію в Україні.

Однак випускники шкіл складають всі необхідні для вступу екзамени у вигляді національного мультипредметного тесту (НМТ).

Як буде проходити НМТ 2023

У тестах НМТ будуть використані завдання, розроблені для зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), тому й готуватися варто за відповідною програмою.

Український центр оцінювання якості освіти підготує демонстраційні варіанти кожного з блоків НМТ не пізніше травня 2023 року. Усі учасники зможуть з ними ознайомитися.

За кількістю тестів буде 30 завдань з української мови, 22 - з математики. З історії України - 30, з іноземних мов - 32, з фізики - 20, з біології та хімії - по 30.

Для складання тесту учню буде відведено 180 хвилин, які він може розподілити самостійно.

На проведення самих тестувань планують дві сесії. Основна проходитиме у червні, додаткова - у червні-липні. У додатковій сесії зможуть узяти участь ті вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії.

НМТ пройде в один день і міститиме завдання з трьох предметів.