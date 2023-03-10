В Украине планируют вернуть ГИА для школьников: будут ли сдавать в этом году

Из чего будут составлять ГИА

Как сообщил чиновник, в следующем году выпускники 4, 9 и 11 классов будут составлять ГИА по четырем предметам:

украинский язык

математика

история Украины

иностранный язык по выбору (кроме русского)

"Если Верховная Рада поддержит, то со следующего года ГИА будет обязательна и составление этих 4 предметов будет условием для получения свидетельства об окончании школы", - говорится в сообщении.

В 2023 году ГИА в 4 и 9 классах отменили из-за ситуации безопасности. Предыдущие годы это происходило из-за эпидемиологической ситуации в Украине.

Однако выпускники школ сдают все необходимые для поступления экзамены в виде национального мультипредметного теста (НМТ).

Как будет проходить НМТ 2023

В тестах НМТ будут использованы задачи, разработанные для внешнего независимого оценивания (ВНО), поэтому и готовиться следует по соответствующей программе.

Украинский центр оценивания качества образования подготовит демонстрационные варианты каждого из блоков НМТ не позднее мая 2023 года. Все участники смогут с ними ознакомиться.

По количеству тестов будет 30 заданий по украинскому языку, 22 - по математике. Из истории Украины - 30, по иностранным языкам - 32, по физике - 20, по биологии и химии - по 30.

Для сдачи теста учащемуся будет отведено 180 минут, которые он может распределить самостоятельно.

На проведение самих тестирований планируется две сессии. Основная будет проходить в июне, дополнительная - в июне-июле. В дополнительной сессии смогут принять участие те поступающие, которые по уважительным причинам не сдали тестирование во время основной сессии.

НМТ пройдет в один день и будет содержать задания по трем предметам.