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В українських школах можуть з'явитися класи безпеки: що це та навіщо потрібне

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Україна, Вівторок 28 лютого 2023 14:42
В українських школах можуть з'явитися класи безпеки: що це та навіщо потрібне Що відомо про класи безпеки в українських школах (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

У школах в Україні можуть з'явитися спеціальні класи безпеки для виховання дітей. Їхньою основною метою є створення середовища для культурної та безпечної поведінки дітей.

Відповідний наказ затвердили в Міністерстві освіти та науки.

Що таке класи безпеки

МОН рекомендує навчальним закладам створити класи безпеки з метою виховання в дітях культурної та безпечної поведінки. Ці класи повинні бути оснащеними відповідним технічним обладнанням і мати інтерактивні заняття для дітей.

Серед запропонованого Міністерством обладнання є:

  • телевізори
  • відеопроєктори
  • моторизований настінний екран для проєктора
  • акустичні системи
  • стенди з обпаленими предметами
  • магнітні дошки
  • маркерні дошки
  • мобільні симулятори пожежної безпеки

В українських школах можуть з'явитися класи безпеки: що це та навіщо потрібне

Заняття в класі безпеки на Миколаївщині (фото: ДСНС)

Для функціонування класів безпеки рекомендують використовувати класні кімнати, де можна вільно розмістити до 30 дітей. При цьому приміщення повинно бути зонально поділеним на такі зони:

  • зона перегляду відеоуроків та презентацій
  • зона пожежної безпеки
  • зона мінної безпеки
  • зона безпеки життєдіяльності
  • зона домедичної допомоги
  • зона психологічного розвантаження
  • ігрова зона для дітей молодшої вікової категорії

Навчання дітей планують проводити спільно з працівниками тих чи інших служб (ДСНС, медичні фахівці тощо).

Чи з'явилися вже класи безпеки

На Миколаївщині відкрили два перших класи безпеки, а зараз працюють над створенням третього. У класах в ігровій формі навчають дітей безпечної поведінки в умовах воєнного стану, пожежної та мінної безпеки.

У новостворених класах безпеки у Вознесенську та Первомайську діти вчаться реагувати на потенційну загрозу підозрілих предметів, що можуть виявитися вибухонебезпечними, відпрацьовують порядок дій під час повітряної тривоги.

Аналогічні заняття проводять у школах Одещини, Рівненщини, Кіровоградщини та Київщини.

Раніше ми розповідали, що в школах може з'явитися відеофіксація освітнього процесу.

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