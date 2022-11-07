В Україні підвищать пенсії до кінця року: кого це торкнеться

В Україні до кінця 2022 року буде проведено черговий, третій плановий перерахунок пенсій. Збільшені виплати зможуть отримати деякі категорії пенсіонерів.
На скільки і для кого підвищаться пенсійні виплати - читайте у матеріалі нижче.
Підстави для перерахунку призначених пенсій визначено українським законодавством та обумовлені збільшенням прожиткового мінімуму.
У поточному році перерахунок проводився 1 червня, 1 жовтня, і очікується також першого дня зими.
Так, за даними Пенсійного фонду, у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 1 грудня до 2 093 гривень зростуть розміри мінімальної та максимальної пенсій, складові пенсійної виплати, які обчислюються з розміру прожиткового мінімуму.
З 1 грудня українцям віком до 70 років, страховий стаж яких становить не менше 35 років у чоловіків та не менше 30 років у жінок, які отримують пенсію згідно із законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та не працюють, мінімальну пенсійну виплату встановлять на рівні 2500 гривень.
У чоловіків та жінок зі страховим стажем менш як 35 і 30 років відповідно, мінімальний розмір пенсійної виплати буде встановлений пропорційно страховому стажу, виходячи з розміру 2500 гривень.
Згідно з бюджетом ПФУ, у грудні збільшать суми виплат трьом категоріям пенсіонерів. Мінімальна збільшиться до 2093 гривень (тобто на 66 гривень більше), а максимальна підросте до 20 930 гривень (більше на 660 гривень).
Надбавка торкнеться:
Раніше повідомлялося, що в Україні 1 жовтня провели перерахунки пенсій, і виплати зросли у людей віком від 70 років і у тих, хто має великий страховий стаж.
Нагадаємо також, за даними ПФУ, з початку 2022 року середня пенсія зросла на 767,67 гривні (на 19,2%) і склала на 1 жовтня 2022 року 4 759,2 гривні.