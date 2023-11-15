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В Украине поднимут зарплаты учителям: когда и на сколько

Среда 15 ноября 2023 14:22
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В Украине поднимут зарплаты учителям: когда и на сколько Учителям планируют поднять зарплаты (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Зарплаты у работников образования планируют повысить в 2024 году. Как утверждают в Кабинете министров, оклады у педагогов должны вырасти на 21%, а среднемесячная зарплата учителя высшей категории поднимется до 17,4 тысячи гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Osvita.

Сообщается, что о повышении зарплат работникам образования рассказал премьер-министра Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства. Повышение зарплат входит в социальные расходы государственного бюджета на 2024 год.

По его слова, в следующем году на образование будет выделено 179 млрд гривен, что на 15% больше, чем в 2023 году.

"Закладываем в бюджете рост зарплат учителей. В общем выплаты педагогам в следующем году вырастут на 21%. Среднемесячная расчетная заработная плата учителя высшей категории увеличивается с 14,4 тысячи гривен до 17,4 тысячи гривен", - сказал премьер-министр.

Также будут продолжены другие образовательные программы. В частности, на обустройство укрытий направят 2,5 млрд гривен, на реформу НУШ - 1,5 млрд гривен, на модернизацию школьных столовых - 1,5 млрд гривен, на новые школьные автобусы - 1 млрд гривен.

Также предусмотрено увеличение финансирования науки на 15%. Основной акцент будет сделан на исследования, которые связаны с оборонно-промышленным комплексом.

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