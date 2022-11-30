В Украине обновили карту с "Пунктами незламності": что изменилось

На обновленной карте с местами обогрева появились три типа таких локаций, включая автозаправочные станции и банковские отделения, работающие при выключении электроэнергии.

Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

По словам Тимошенко, отныне на карте можно увидеть несколько категорий "Пунктів незламності": "Пункти незламності". Это привычные для нас места, организованные областными властями и ГСЧС. В этих пунктах есть генераторы, тепло, интернет, чай/кофе, аптечка. Скриншот: nezlamnist.gov.ua "Пункти незламності" ответственного бизнеса. Здесь есть возможность бесплатно подзарядить гаджеты. Их уже открыли в отделениях ROZETKA, Новая Почта. Скриншот: nezlamnist.gov.ua Магазины, аптеки, АЗК и отделения банков, которые будут работать при отключении электроэнергии. Эти учреждения не предоставляют услуги подзарядки гаджетов. Скриншот: nezlamnist.gov.ua Напомним, что всего в Киеве планируют развернуть около 500 пунктов. По всей Украине количество готовых к эксплуатации объектов достигло 3 000 по состоянию на конец ноября.